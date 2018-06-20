Источник: суд в Москве арестовал обвиняемого в коррупции замначальника отдела Минтранса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест заместителя начальника отдела нормативного обеспечения транспортной безопасности в департаменте транспортной безопасности и спецпрограмм Минтранса РФ Дмитрия Кружевицких, обвиняемого во взятке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Чиновник из Минтранса Кружевицких арестован и является обвиняемым по уголовному делу о взятке", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что сумма взятки и детали расследования уголовного дела в отношении чиновника не разглашаются в интересах следствия.

Как рассказали в суде, мера пресечения в виде ареста чиновнику была избрана в конце апреля, срок ареста ему продлен до 4 июля. В Минтрансе РФ ТАСС сообщили, что Кружевицких находится в отпуске.

Дмитрий Кружевицких обвиняется по ч. 3 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия") УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.