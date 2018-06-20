Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе под Саратовом

САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Саратовской области. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"На трассе в районе села Терса столкнулись "КамАЗ", автомобиль "Газель" и Renault. В результате один человек погиб, еще четверо, в том числе четырехлетняя девочка получили травмы", - рассказал Юрин.

По его словам, пассажиры Renault оказались зажаты в иномарке, спасатели оказали им помощь. Причины аварии устанавливаются.