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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе под Саратовом

Происшествия
20 июня, 16:04 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 20, июня. /ТАСС

Выясняются причины аварии

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САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Саратовской области. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"На трассе в районе села Терса столкнулись "КамАЗ", автомобиль "Газель" и Renault. В результате один человек погиб, еще четверо, в том числе четырехлетняя девочка получили травмы", - рассказал Юрин.

По его словам, пассажиры Renault оказались зажаты в иномарке, спасатели оказали им помощь. Причины аварии устанавливаются.

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