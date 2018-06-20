Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штраф осужденному за растрату экс-главе "Ставрополькрайводоканала" подняли в 50 раз

Происшествия
20 июня, 19:24 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

При этом с Владимира Вдовина снят условный срок лишения свободы, сообщили в Ставропольском краевом суде

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Суд изменил приговор бывшему гендиректору предприятия "Ставрополькрайводоканал" Владимиру Вдовину, осужденному за присвоение и растрату. Условный срок лишения свободы снят, но присужденный ему штраф увеличен с 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Апелляционной инстанцией краевого суда приговор Вдовину изменен, ему назначено наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей. Условный срок лишения свободы на 3 года снят", - отметили в суде.

Как сообщалось, Вдовин получил известность после истории с элитным особняком за 17 млн рублей, который предприятие приобрело для него в Ставрополе. В 2015 году активисты ОНФ обратились к генпрокурору с просьбой проверить законность сделки. По итогам проверок сделку аннулировали. Судом установлено, что Вдовин, проживая в купленном для него особняке, также около года получал компенсацию за аренду жилья в размере 40 тыс. рублей в месяц; присвоенный им необоснованный доход превысил 185 тыс. рублей.

"В связи с тем, что апелляционная коллегия суда посчитала вынесенный приговор слишком мягким, его было решено ужесточить за счет значительного увеличения штрафа, чтобы Вдовин компенсировал нанесенный ущерб", - пояснили в суде.

Вдовин также проходит обвиняемым по делу о халатности, возбужденном в 2016 году. По данным прокуратуры, в 2014-2015 годы он заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора, которые были выведены из эксплуатации, а предприятию было достаточно существующих ресурсов. Вдовин, как полагают в прокуратуре, был об этом осведомлен, но мер к расторжению договоров аренды принято не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
7
Австрийский суд не выявил аэрофобии у Гагиева и подтвердил его выдачу России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости