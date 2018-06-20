Штраф осужденному за растрату экс-главе "Ставрополькрайводоканала" подняли в 50 раз

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Суд изменил приговор бывшему гендиректору предприятия "Ставрополькрайводоканал" Владимиру Вдовину, осужденному за присвоение и растрату. Условный срок лишения свободы снят, но присужденный ему штраф увеличен с 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Апелляционной инстанцией краевого суда приговор Вдовину изменен, ему назначено наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей. Условный срок лишения свободы на 3 года снят", - отметили в суде.

Как сообщалось, Вдовин получил известность после истории с элитным особняком за 17 млн рублей, который предприятие приобрело для него в Ставрополе. В 2015 году активисты ОНФ обратились к генпрокурору с просьбой проверить законность сделки. По итогам проверок сделку аннулировали. Судом установлено, что Вдовин, проживая в купленном для него особняке, также около года получал компенсацию за аренду жилья в размере 40 тыс. рублей в месяц; присвоенный им необоснованный доход превысил 185 тыс. рублей.

"В связи с тем, что апелляционная коллегия суда посчитала вынесенный приговор слишком мягким, его было решено ужесточить за счет значительного увеличения штрафа, чтобы Вдовин компенсировал нанесенный ущерб", - пояснили в суде.

Вдовин также проходит обвиняемым по делу о халатности, возбужденном в 2016 году. По данным прокуратуры, в 2014-2015 годы он заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора, которые были выведены из эксплуатации, а предприятию было достаточно существующих ресурсов. Вдовин, как полагают в прокуратуре, был об этом осведомлен, но мер к расторжению договоров аренды принято не было.