Число госпитализированных после посещения кафе "Оскар" в Улан-Удэ возросло до 18 человек

УЛАН-УДЭ, 21 июня. /ТАСС/. Количество госпитализированных после посещения кафе "Оскар" в Улан-Удэ возросло до 18 человек, среди них есть два семилетних ребенка. У шести заболевших подтвержден сальмонеллез, сообщил ТАСС в четверг главный врач Территориального центра медицины катастроф в Бурятии Вячеслав Тимкин.

Ранее, в период с 16 по 18 июня, в больницы Улан-Удэ с жалобами на симптомы, характерные для пищевого отравления, поступили 11 взрослых.

"На сегодня количество госпитализированных 18 человек, в том числе два ребенка, им по семь лет. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, но, вероятнее всего, после сегодняшнего обхода состояние в течение дня тех, кто был госпитализирован еще на прошлой неделе, будет уже ближе к удовлетворительному", - сказал Тимкин.

Он отметил, что у шестерых больных по результатам анализов подтвержден сальмонеллез. "Остальные [анализы] еще в работе. Однако вероятность того, что и там будет сальмонеллез, практически 100 процентов, потому что клинические проявления одинаковые", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что работа ведется и с так называемой контактной группой: у врачей наблюдаются, кроме тех, что лечится в больнице, около 50 человек.

Кафе "Оскар", после посещения которого у людей появились признаки отравления, сейчас закрыто. При проверке заведения сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Продолжается эпидемиологическое расследование.

Случай массового отравления в Улан-Удэ в последний раз был зафиксирован в январе 2018 года. Тогда в кафе "ШулэнДо", расположенном в Советском районе города, отравились 133 человека, их них более 80 были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, у большинства врачи диагностировали сальмонеллез.