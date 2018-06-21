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В Иркутской области задержан предполагаемый убийца девятилетней девочки

Происшествия
21 июня, 7:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, июня. /ТАСС

Подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело, сообщили в региональном управлении СК

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ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Девятилетняя девочка, пропавшая 9 июня в городе Братске Иркутской области, найдена мертвой, предполагаемый убийца задержан. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление совершил 43-летний житель города.

"Подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело. 20 июня 2018 года в вечернее время в ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и криминалистами, было обнаружено тело... с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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