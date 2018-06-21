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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Брянской области

Происшествия
21 июня, 10:43 дата обновления: 21 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В экстренных службах сообщили, что их состояние оценивается как удовлетворительное

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ТАСС, 21 июня. Шесть человек пострадали в аварии с маршруткой в Брянской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Брянской области произошло столкновение маршрутного такси Volkswagen и легкового автомобиля Mitsubishi Galant. В результате аварии пострадали шесть человек, из которых трое - дети", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в Выгоничскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В свою очерель в региональм департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали 10 человек.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 10 человек, в их числе ребенок, у которого диагностирован перелом бедра. Степень сложности травм у других пассажиров на данный момент устанавливается. По предварительной информации, речь идет о травмах средней тяжести, ушибах", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы управления МЧС по Брянской области, ДТП произошло в 09:15 мск на дороге между населенными пунктами Кокино и Скуратово Выгоничского района. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

 

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