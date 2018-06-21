Источник: один человек погиб и двое пострадали в результате наезда иномарки в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов на обочине в Выборгском районе Ленинградской области вблизи поселка Рощино. Инцидент произошел накануне вечером, в результате погиб один человек, двое пострадали, сообщил ТАСС источник во властных структурах Северо-Западного региона.

"Машина въехала в пешеходов, которые шли по обочине. Погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок. По предварительной информации, это одна семья", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие женщина и ребенок находятся в состоянии средней тяжести.