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Источник: один человек погиб и двое пострадали в результате наезда иномарки в Ленобласти

Происшествия
21 июня, 11:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что машина въехала в пешеходов, которые шли по обочине

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов на обочине в Выборгском районе Ленинградской области вблизи поселка Рощино. Инцидент произошел накануне вечером, в результате погиб один человек, двое пострадали, сообщил ТАСС источник во властных структурах Северо-Западного региона.

"Машина въехала в пешеходов, которые шли по обочине. Погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок. По предварительной информации, это одна семья", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие женщина и ребенок находятся в состоянии средней тяжести.

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