Более 100 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за короткого замыкания проводки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 100 человек были эвакуированы из общежития на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Короткое замыкание электропроводки произошло в здании, расположенном по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, д. 48/1", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания в целях безопасности были эвакуированы около 100 человек. Прибывшие на место пожарные проверили помещения на предмет возгорания, но никаких очагов пожара обнаружено не было. В результате инцидента пострадавших нет.