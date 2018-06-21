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Более 100 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за короткого замыкания проводки

Происшествия
21 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Пожарные не обнаружили в здании очагов возгорания

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 100 человек были эвакуированы из общежития на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Короткое замыкание электропроводки произошло в здании, расположенном по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, д. 48/1", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания в целях безопасности были эвакуированы около 100 человек. Прибывшие на место пожарные проверили помещения на предмет возгорания, но никаких очагов пожара обнаружено не было. В результате инцидента пострадавших нет.

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