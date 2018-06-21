Мосгорсуд оставил продюсера Итина под домашним арестом по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Апелляционная судебная коллегия Мосгорсуда признала законным продление срока домашнего ареста продюсеру Юрию Итину, обвиняемому в хищении бюджетных средств в рамках дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в определении Мосгорсуда.

22 мая Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Итину меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля.

В ходе заседания Итин попросил суд отменить решение о продлении ему ареста и избрать более мягкую меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. "Я обязуюсь не вступать в сговор с другими фигурантами, не уничтожать доказательства, не воздействовать на свидетелей и не препятствовать ведению уголовного дела", - отметил обвиняемый, подчеркнув, что он "законопослушный гражданин и никогда не привлекался к уголовной ответственности".

Представители прокуратуры и Следственного комитета настаивали на законности принятого ранее Мосгорсудом решения.

Дело о хищении

Следственные действия по уголовному делу "Седьмой студии" завершены. По основному делу обвинения предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсерам Алексею Малобродскому и Юрию Итину, а также бывшему руководителю департамента Минкультуры РФ Софье Апфельбаум. Продюсер Екатерина Воронова обвиняется заочно, так как находится за границей.

Всем фигурантам дела вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).