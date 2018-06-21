На юго-востоке Москвы горит ангар на площади более 200 кв. метров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ангар на юго-востоке Москвы горит на площади в 200 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник в ангаре, расположенном на улице Егорьевская, дом 12", - сказал собеседник агентства. "Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - уточнил он.

По данным источника, существует угроза распространения огня. "Горит одноэтажный металлический ангар по всей площади, существует угроза перехода огня на соседнее пристроенное двухэтажное кирпичное здание", - сказал собеседник агентства.

"Тушение огня осложняется тем, что в районе пожара практически нет источников воды, а также тем, что достаточно сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня", - сказал собеседник агентства.

На место возгорания направлен пожарный поезд, туда следуют также дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.