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На юго-востоке Москвы горит ангар на площади более 200 кв. метров

Происшествия
21 июня, 15:58 дата обновления: 21 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Пожару присвоен повышенный номер сложности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ангар на юго-востоке Москвы горит на площади в 200 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник в ангаре, расположенном на улице Егорьевская, дом 12", - сказал собеседник агентства. "Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - уточнил он.

По данным источника, существует угроза распространения огня. "Горит одноэтажный металлический ангар по всей площади, существует угроза перехода огня на соседнее пристроенное двухэтажное кирпичное здание", - сказал собеседник агентства.

"Тушение огня осложняется тем, что в районе пожара практически нет источников воды, а также тем, что достаточно сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня", - сказал собеседник агентства.

На место возгорания направлен пожарный поезд, туда следуют также дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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