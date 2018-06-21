Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

Происшествия
21 июня, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее 22-летний Дедрик Уильямс неоднократно имел проблемы с законом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дедрик Д. Уильямс

Дедрик Д. Уильямс

© Broward Sheriff's Office via AP

ТАСС, 21 июня. Полиция США задержала предполагаемого убийцу американского рэпера - 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

Смотрите также
Рэпер XXXTentacion

Главные треки убитого 20-летнего рэпера XXXTentacion

Подозреваемый был взят под стражу в округе Броуард, в штате Флорида, в среду, ему 22 года. Полиция квалифицирует преступление, в котором его могут обвинить, как убийство при отягчающих обстоятельствах. Портал TMZ называет имя взятого под стражу - Дедрик Д. Уильямс.

Сообщается, что в прошлом полиция неоднократно задерживала его по подозрению по меньшей мере в 11 преступлениях, среди которых хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие, нападение с использованием огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, угон автомобиля. В 2014 году он, как сообщает портал, был задержан после того, как угрожал своей подруге, приставив ей пистолет к голове.

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, погиб в понедельник в Майами (штат Флорида). По данным полиции округа, неизвестный подбежал к рэперу, произвел в него несколько выстрелов, забрал сумку и скрылся с места преступления. Полиция также сообщает об обнаружении видеозаписи с камер наблюдения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
2
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
3
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
4
Сечин назвал причины роста цен на бензин
5
Сбербанк изменит свою программу лояльности
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости