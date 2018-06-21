СМИ: в США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

ТАСС, 21 июня. Полиция США задержала предполагаемого убийцу американского рэпера - 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

Подозреваемый был взят под стражу в округе Броуард, в штате Флорида, в среду, ему 22 года. Полиция квалифицирует преступление, в котором его могут обвинить, как убийство при отягчающих обстоятельствах. Портал TMZ называет имя взятого под стражу - Дедрик Д. Уильямс.

Сообщается, что в прошлом полиция неоднократно задерживала его по подозрению по меньшей мере в 11 преступлениях, среди которых хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие, нападение с использованием огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, угон автомобиля. В 2014 году он, как сообщает портал, был задержан после того, как угрожал своей подруге, приставив ей пистолет к голове.

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, погиб в понедельник в Майами (штат Флорида). По данным полиции округа, неизвестный подбежал к рэперу, произвел в него несколько выстрелов, забрал сумку и скрылся с места преступления. Полиция также сообщает об обнаружении видеозаписи с камер наблюдения.