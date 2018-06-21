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На мосту в Липецке столкнулись шесть автомобилей и автобус

Происшествия
21 июня, 18:39 дата обновления: 21 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В результате аварии пострадали шесть человек

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ДТП с участием пяти легковушек, грузового автомобиля и рейсового автобуса произошло на Октябрьском мосту Липецка, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 17:20 поступило сообщение о ДТП, произошедшем на Октябрьском мосту Липецка. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пяти легковых, одного грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Липецка уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в числе которых есть ребенок.

"Пятеро госпитализированы, один от госпитализации отказался", - сказали в управлении.

В скорой помощи уточнили, что состояние пострадавших не тяжелое. "Шестеро госпитализированы, среди них один ребенок 11 лет, все не тяжелые, все госпитализированы в больницу", - отметили в скорой помощи.

Как уточнили в пресс-службе, на месте ДТП движение на автодороге частично перекрыто. Прокуратура Липецкой области возьмет на контроль доследственную проверку по факту ДТП.

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