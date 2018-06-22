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В Иркутске ликвидировали пожар в здании, где расположены кафе и гостиница

Происшествия
22 июня, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Эксперты устанавливают причины случившегося

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ТАСС, 22 июня. Специалисты потушили пожар, произошедший в пятницу утром в двухэтажном здании с кафе и гостиницей в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар ликвидирован в 10:27 местного времени [05:27 мск]. Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводится разборка завалов. Эксперты устанавливают причины случившегося, идет работа с собственниками", - проинформировали в пресс-службе.

Пожар начался на кровле здания. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В тушении огня участвовали 28 сотрудников МЧС, были задействованы девять единиц техники.

Здание расположено в микрорайоне Первомайский на правом берегу Ангары.

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