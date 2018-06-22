В Приморье обрушился мост

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Мост через реку Кипарисовка в Надеждинском районе Приморского края, ведущий к дачному поселку, обрушился после проезда по нему большегруза, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"К месту повреждения моста через реку Кипарисовка в Надеждинском районе по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко выехали представители администрации муниципалитета. Транспортное сообщение с дачным поселком, к которому ведет мост, не нарушено. На объекте уже работают специалисты", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает кран, который вытаскивает большегруз, дежурит наряд ГИБДД. К дачному поселку есть еще три проезда через поселок Таежный, поэтому сообщение с населенным пунктом не нарушено, отмечается в сообщении. Вопрос о восстановлении моста будет решаться позже.

Некоторые автомобильные мосты в Приморском крае были повреждены в 2016 году в результате наводнения во время тайфуна "Лайонрок". По итогам 2016 года 139 мостов были признаны аварийными по результатам ревизии. Всего в Приморье насчитывается около 1,6 тыс. мостов на дорогах краевого значения.