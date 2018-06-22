Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела об избиении DJ Smash в Перми

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми назначил дату рассмотрения уголовного дела об избиении DJ Smash в Перми. Первое слушание дела состоится 29 июня, сообщение об этом появилось в картотеке Ленинского районного суда.

"Судебное заседание назначено на 29 июня 2018 года, на 11 часов", - сообщается на сайте суда Ленинского района г. Перми. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата краевого парламента Телепнева и его друга Ванкевича, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью известному музыканту Андрею Ширману ( DJ Smash) поступило в Ленинский суд 31 мая 2018 года, им предъявлены обвинения предусмотренные пунктами "Г, Д" части 2 статьи 112 УК РФ, информирует сайт Ленинского суда.

Ранее ТАСС сообщал, что оба обвиняемых находятся на свободе. Мера пресечения в отношении Телепнева - залог в 200 тыс. рублей, в отношении Ванкевича - подписка о невыезде.

Уголовное дело по статье 112 УК РФ было возбуждено 13 февраля этого года после драки в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант Андрей Ширман (DJ Smash). Во время допроса в московской больнице пострадавший Ширман указал, что на него напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. После этого "Единая Россия" приостановила членство Телепнева в партии.