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Пожар на балконах жилого дома на северо-западе Москвы потушен

Происшествия
22 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на балконах жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло на балконах 9, 10, 11 и 12 этажей жилого дома, расположенного по адресу: Волоколамское шоссе, 7Б. В настоящее время пожар потушен. Площадь возгорания составила 20 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из дома были эвакуированы 25 жильцов, а причиной пожара, по предварительным данным, могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара пострадавших нет.

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