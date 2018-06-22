Женщина пострадала при столкновении автобуса с припаркованными машинами в Саратове

САРАТОВ, 22 июня. /ТАСС/. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в результате столкновения автобуса с тремя припаркованными легковыми автомобилями в Саратове, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве здравоохранения области.

"На место выезжала бригада скорой помощи, в результате госпитализирована женщина, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству пояснили, что инцидент произошел в районе набережной реки Волги. По информации ведомства, автобус был пустым.