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Женщина пострадала при столкновении автобуса с припаркованными машинами в Саратове

Происшествия
22 июня, 12:08 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 22, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в районе набережной реки Волги

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САРАТОВ, 22 июня. /ТАСС/. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в результате столкновения автобуса с тремя припаркованными легковыми автомобилями в Саратове, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве здравоохранения области.

"На место выезжала бригада скорой помощи, в результате госпитализирована женщина, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству пояснили, что инцидент произошел в районе набережной реки Волги. По информации ведомства, автобус был пустым.

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