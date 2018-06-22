В уголовном деле пресс-секретаря Роскомнадзора остался один эпизод преступления из девяти

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В деле пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате, остался один эпизод из девяти расследуемых. Об этом сообщила в ходе заседания в Мосгорсуде адвокат, передает корреспондент ТАСС.

"Ранее Ампелонский обвинялся в мошенничестве [ст. 159 УК РФ] по девяти эпизодам, потом следствие переквалифицировало дело на растрату [ст. 160 УК РФ], и в деле остался всего лишь один эпизод преступления", - сказала адвокат Елена Вяткина, представляющая интересы другого фигуранта дела, советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова.

Мосгорсуд в пятницу рассматривается жалоба на продление домашнего ареста Ампелонского, Весельчакова и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина. Ранее Басманный суд Москвы продлил им сроки домашнего ареста до 7 августа.

По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.