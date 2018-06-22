Суд признал законным продление домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд на заседании в пятницу признал законным продление домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления ведомства Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александру Весельчакову, которые обвиняются по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 августа сроки домашнего ареста Ампелонского, Едидина и Весельчакова.

В ходе судебного заседания Ампелонский обратил внимание суда на ошибки, допущенные в ходатайстве следователя, предоставленном в суд первой инстанции. "Следователь, подавая ходатайство о продлении мне домашнего ареста, допустил ряд грубых нарушений, и тем самым он ввел суд первой инстанции в заблуждение. Подавая ходатайство, следователь указал, что нам не переквалифицировано дело с мошенничества на растрату, а как будто бы предъявлено еще одно обвинение, и мы обвиняемся как в мошенничестве, так и в растрате, а это не так", - сказал обвиняемый.

Прокуратура полностью поддержала решение суда первой инстанции. "Суд первой инстанции изучил все материалы дела и на их основании принял законное и обоснованное решение. Прошу решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал прокурор.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.