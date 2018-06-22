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Источник: в Москве задержаны шесть человек за драку около отдела ФСБ

Происшествия
22 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Драка произошла из-за конфликта между москвичом и гражданином Киргизии

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шесть человек за драку около отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, драка произошла в ночь на четверг.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении граждан на охраняемый объект - территорию отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу. Прибывшие полицейские задержали шестерых мужчин", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, между москвичом и гражданином Киргизии произошел конфликт, в результате которого началась потасовка. На помощь мужчине из Киргизии прибежали еще четверо человек. Всем задержанным от 23 до 37 лет.

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