Источник: в Москве задержаны шесть человек за драку около отдела ФСБ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шесть человек за драку около отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, драка произошла в ночь на четверг.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении граждан на охраняемый объект - территорию отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу. Прибывшие полицейские задержали шестерых мужчин", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, между москвичом и гражданином Киргизии произошел конфликт, в результате которого началась потасовка. На помощь мужчине из Киргизии прибежали еще четверо человек. Всем задержанным от 23 до 37 лет.