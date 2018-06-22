СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в ХМАО

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 263 ч. 2 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - сказала собеседница агентства.

В пятницу в 7 км от города Лангепаса ХМАО - Югры при облете нефтепровода в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежащий пермской авиакомпании "Геликс". Он был обнаружен с воздуха сильно разрушенным. На борту находился один пилот, он погиб. На земле жертв и разрушений нет.