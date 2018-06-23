Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Томске

ТАСС, 23 июня. Два человека погибли в пожаре в девятиэтажном доме на улице Ивана Черных в Томске, еще один госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

По данным собеседника агентства, при тушении пожара обнаружили тело мужчины, одна женщина погибла при попытке спастись. Еще одного мужчину госпитализировали.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:56 (21:56 пятницы мск), на момент прибытия пожарных горели три секции дома гостиничного типа. Было эвакуировано 35 человек. Пожар был ликвидирован в 03:23 (23:23 мск). В ликвидации возгорания участвовали 19 человек и шесть единиц техники. Причины пожара уточняются.