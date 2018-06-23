ТЦ в Самаре, откуда из-за задымления эвакуировали 500 человек, возобновил работу

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Торговый центр "Империя-2", откуда в субботу было эвакуировано порядка 500 человек, приступил к работе. Об этом сообщили ТАСС представители торгового центра.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в торговом центре "Империя-2" произошло короткое замыкание в проводке в вентиляционной шахте, в связи с чем было эвакуировано 500 человек. Источник уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Было небольшое задымление в одном из корпусов центра, на место прибыли пожарные, но возгорания не произошло. Помещение проветрили, через некоторое время посетители и персонал вернулись, а торговый центр вновь приступил к работе", - сказали ТАСС в торговом центре.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все бутики торгового центра работают, запаха гари не чувствуется. В здании сейчас мало посетителей, никаких объявлений по громкой связи нет.