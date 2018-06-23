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Адвокат: Ярошенко недоволен условиями содержания в тюрьме Данбери, куда его перевели

Происшествия
23 июня, 21:33 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, июня. /ТАСС

Алексей Тарасов уточнил, что нынешние условия содержания россиянина под стражей хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее заключение в США, недоволен условиями содержания в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), куда его перевели из Форт-Дикса (штат Нью-Джерси). Об этом сообщил ТАСС по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Что касается условий содержания, они хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс, эти вопросы будут еще обговариваться. Ярошенко... высказывал свое недовольство по поводу условий содержания", - сказал он.

По словам Тарасова, на следующей неделе он планирует поговорить с Ярошенко по телефону и посетить его. К настоящему моменту был "установлен контакт по дипломатической линии, была проведена личная встреча с представителем генконсульства", добавил адвокат.

Также он отметил, что перевод Ярошенко в тюрьму в Данбери может усложнить общение с ним. "Мне придется добираться туда на самолете, ближайший аэропорт в Нью-Йорке, соответственно, из Нью-Йорка добираться до Коннектикута. Конечно, не совсем удобно", - пояснил Тарасов.

22 июня российский дипломат посетил Ярошенко. По словам дипломата, Ярошенко поместили в общей казарме, таких казарм на территории тюрьмы восемь, в каждой из них по 120 человек.

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