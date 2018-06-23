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В Тернопольской области Украины взорвались емкости с биоэтанолом

Происшествия
23 июня, 21:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Сообщается об эвакуации жителей близлежащих домов

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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Емкости с биоэтанолом взорвались в здании недействующего завода в городе Збараж Тернопольской области Украины, в результате чего были эвакуированы жители близлежащих домов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня около 18:15 в оперативно-диспетчерскую службу управления поступило сообщение о пожаре в городе Збараж", - говорится в сообщении.

По прибытию установили, что на Зарубинецком недействующем спиртзаводе произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара", - уточнили в ведомстве, отметив, что была проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной техники и 63 человека личного состава.

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