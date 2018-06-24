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Власти Пензенской области заявили, что жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает

Происшествия
24 июня, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Все шесть пострадавших находятся в больницах города

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ТАСС, 24 июня. Шестеро пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса под Пензой находятся в больницах города, их жизни ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

"У нас всего шесть пострадавших, седьмому госпитализация не показана (незначительный ушиб), трое взрослых, трое детей. Жизни ни одного из них ничего не угрожает. Дети находятся в детской больнице, взрослые находятся во взрослой больнице. Ситуация под контролем", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, столкновение частного микроавтобуса и легкового автомобиля произошло на 474-м километре трассы Р-158 в воскресенье. Ранее источник в экстренных службах сообщал о восьми пострадавших.

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