Нападение на лагерь цыган во Львове совершили члены неонацистской группировки

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Участники погрома в цыганском лагере на окраине Львова, жертвой которого стал один человек, входят в организацию "Трезвая и злая молодежь" и ассоциируют себя неонацистским объединением Misanthropic Division (запрещено в России). Об этом в воскресенье сообщила инспектор управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксана Санагурская.

"Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division", - приводит ее слова украинское "Общественное телевидение".

Санагурская добавила, что все задержанные дают показания. В полиции уточнили, что нападавшие изначально имели четкий план погрома: каждому из них было определено конкретное место и поставлена задача.

В ночь на воскресенье группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, удалось задержать всех подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались семеро львовских подростков в возрасте 16-17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, осуществленное группой лиц по предварительному сговору".

За последнее время на Украине произошло сразу несколько аналогичных происшествий. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе на западе страны. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.