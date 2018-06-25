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Более 80 человек ищут пропавшего на Камчатке пятилетнего мальчика

Происшествия
25 июня, 3:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ребенок пропал 22 июня

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ТАСС, 25 июня. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика продолжаются на Камчатке, в них задействовано более 80 человек, сообщает в понедельник пресс-служба краевого МЧС.

В пятницу 22 июня страдающий аутизмом пятилетний ребенок вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай и не вернулся. Последний раз местные жители видели его около 14:00 в пятницу.

"Более 80 человек задействовано 25 июня в поисках пропавшего на Камчатке ребенка. <…> 24 июня в поисках было задействовано более 120 человек. Воздушная разведка проводилась вертолетом МИ-8 Росгвардии, который оборудован тепловизором. <…> Всего за минувшие сутки с помощью авиации и наземного поиска было обследовано 53 квадратных километра лесного массива", - отмечается в сообщении.

С 22 июня было обследовано 107,6 кв. км территории. В поисках участвовали более 330 человек, три кинологических расчета, шесть беспилотных летательных аппаратов. В селе Карымай развернут оперативный штаб по поискам. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело.

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