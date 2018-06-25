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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком на МКАД

Происшествия
25 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Авиамедицинская бригада сопровождала пострадавшего во время полета

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии с легковушкой и грузовиком на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал одного пострадавшего с места ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в районе 56 - 61 км МКАД", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший с различными травмами доставлен в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада.

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