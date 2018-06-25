Суд признал законным заочный арест экс-директора департамента Минкультуры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Басманного суда в отношении Мазо [о заочном аресте] было признано законным", - сказал собеседник агентства.

Ходатайство об избрании Мазо меры пресечения в виде заочного ареста было удовлетворено Басманным судом 7 июня. Ранее суд заключил под стражу экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и предпринимателя Никиту Колесникова, являющихся фигурантами того же уголовного дела о мошенничестве.

Дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения денег, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. По версии следствия, большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.