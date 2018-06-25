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Суд признал законным заочный арест экс-директора департамента Минкультуры

Происшествия
25 июня, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ходатайство об избрании Борису Мазо меры пресечения в виде заочного ареста было удовлетворено Басманным судом 7 июня

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде. 

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"Решение Басманного суда в отношении Мазо [о заочном аресте] было признано законным", - сказал собеседник агентства.

Ходатайство об избрании Мазо меры пресечения в виде заочного ареста было удовлетворено Басманным судом 7 июня. Ранее суд заключил под стражу экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и предпринимателя Никиту Колесникова, являющихся фигурантами того же уголовного дела о мошенничестве.

Дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения денег, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. По версии следствия, большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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