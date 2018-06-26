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СМИ: в Японии неизвестный отобрал оружие у полицейского и открыл стрельбу

Происшествия
26 июня, 9:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, июня. /ТАСС

В результате пострадал один человек

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ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина во вторник совершил нападение на полицейский участок в северо-западном японском городе Тояма (административный центр одноименной префектуры). Об этом сообщил телеканал NHK.

Злоумышленник напал на сотрудника полиции и отобрал у него пистолет. Сотрудники правоохранительных органов практически сразу задержали мужчину, однако он успел выстрелить в охранника расположенной напротив участка начальной школы и ранить его.

В настоящее время полиция выясняет личность и мотивы преступника. Инцидент произошел в оживленном районе города рядом с центральным железнодорожным вокзалом.

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