СМИ: в Японии неизвестный отобрал оружие у полицейского и открыл стрельбу

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина во вторник совершил нападение на полицейский участок в северо-западном японском городе Тояма (административный центр одноименной префектуры). Об этом сообщил телеканал NHK.

Злоумышленник напал на сотрудника полиции и отобрал у него пистолет. Сотрудники правоохранительных органов практически сразу задержали мужчину, однако он успел выстрелить в охранника расположенной напротив участка начальной школы и ранить его.

В настоящее время полиция выясняет личность и мотивы преступника. Инцидент произошел в оживленном районе города рядом с центральным железнодорожным вокзалом.