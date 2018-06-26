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Уголовное дело о ДТП около метро "Славянский бульвар" в Москве передано в суд

Происшествия
26 июня, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В результате аварии в конце прошлого года погибли четыре человека

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении водителя автобуса, въехавшего в подземный переход и сбившего насмерть четырех пешеходов около станции московского метро "Славянский бульвар". Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в декабре 2017 года водитель автобуса "ЛиАз" на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар". В переходе автобус сбил пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, двум был причинен тяжкий вред здоровью.

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