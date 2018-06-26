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Водитель автобуса в ДТП у метро "Славянский бульвар" не применил все виды тормозов

Происшествия
26 июня, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Виновник аварии Виктор Тихонов не признал свою вину

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса, съехавшего в пешеходный переход около метро "Славянский бульвар" в Москве в декабре 2017 года, не предпринял всех возможных мер для остановки транспортного средства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

25 декабря 2017 года водитель "ЛиАЗа" на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар". ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела уголовного дела в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц") по факту ДТП.

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"Следственным путем было установлено, что <...> Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. При этом он не предпринял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель", - сообщила она.

Как сообщила Петренко, водитель не признал вину, однако следователи опровергли его доводы. Так, в ходе расследования в числе прочего были проверены техническая документация в Одинцовском филиале ГУП МО "Мострансавто" и техническое состояние автобуса, организация работы водителей, а также сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах, было установлено работоспособное техническое состояние автобуса.

Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы и другим доказательства следствия, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением автобуса, в результате чего он ошибочно надавил на педаль газа и разогнался до скорости не менее 23 км/ч. Водитель продолжил движение по тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз. При этом он сбил пешеходов, четверо из них скончались, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми граждан получили различные телесные повреждения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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