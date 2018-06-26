СК возбудил уголовные дела по четырем новым фактам обстрела жителей Донбасса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по четырем новым фактам обстрела жителей Донбасса. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "по данным следствия, в период с 20 по 24 июня пока неустановленными военнослужащими Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины производились прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями".

20 июня им подверглась западная часть города Горловки Донецкой области, 21 июня - село Коминтерново Новоазовского района, 23 июня - Докучаевск, 24 июня - село Саханка. Ранения получили трое мужчин и женщина преклонного возраста.

"По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

"Вопреки международным нормам и внутренним договоренностям, поправ гуманные принципы и общечеловеческие ценности, силовые структуры Украины продолжают выполнять преступные приказы своего руководства, направив "силу" против мирного населения Донбасса, - отметила представитель СК. - Следственный комитет РФ продолжает собирать доказательства преступлений в отношении незадействованных в вооруженном конфликте местных жителей".

По ее словам, "российские следователи тщательно собирают доказательства по каждому такому факту, чтобы однажды все лица, совершившие бесчисленное множество преступлений против мира и безопасности человечества, ответили перед мировым сообществом и судом за искалеченные жизни и судьбы жителей Донбасса в соответствии с нормами международного права, которые они сегодня упорно игнорируют".