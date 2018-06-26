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ФСБ ходатайствует об отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве

Происшествия
26 июня, 16:06 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 26, июня. /ТАСС

Обстоятельства, по которым ведомство вышло в суд с таким ходатайством, не разглашаются

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САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. УФСБ ходатайствует об отстранении от должности ректора Саратовского государственного технического университета - опорного вуза региона - Игоря Плеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда.

"В суд Фрунзенского района от УФСБ поступил материал о временном отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что разбирательство назначено на среду. Обстоятельства, по которым УФСБ вышло в суд с таким ходатайством, не разглашаются.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в отношении Плеве якобы могло быть возбуждено уголовное дело, связанное с распределением квартир сотрудникам университета. ТАСС пока не располагает комментариями УФСБ и СГТУ по данному вопросу.

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