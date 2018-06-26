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Экс-полицейский, застреливший жену под Ростовом, получил 15 лет лишения свободы

Происшествия
26 июня, 19:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, июня. /ТАСС

Сергея Кадацкого также признали виновным в покушении на убийство тестя

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил бывшего полицейского Сергея Кадацкого к 15 годам лишения свободы за убийство жены и покушение на убийство тестя. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Приговором суда Кадацкому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

11 июля 2017 года на трассе Ростов - Таганрог бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в жену и тестя. Женщина скончалась на месте, раненый мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Через два часа подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области ранее сообщали, что полицейский уволен из органов внутренних. Он проходил службу в тыловом подразделении полиции.

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