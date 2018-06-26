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По факту гибели ребенка под колесами маршрутки в Ногинске возбуждено уголовное дело

Происшествия
26 июня, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В полиции Московской области отметили, что водитель маршрутного такси задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка под колесами маршрутки в Ногинске 22 июня. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Следственным управлением МУ МВД России "Ногинское" возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в пресс-службе.

22 июня в городе Ногинске на остановке общественного транспорта на ул. Текстилей водитель маршрутного такси при посадке-высадке пассажиров не убедился, что выходившие из салона 18-летний молодой человек и его трехлетний брат отошли на безопасное расстояние, закрыл двери и тронулся с места. В результате малолетний ребенок потерял равновесие, упал под колеса микроавтобуса и получил множественные травмы, от которых позднее скончался в машине скорой помощи.

В полиции Московской области отметили, что водитель маршрутного такси задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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