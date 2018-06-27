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Суд над россиянином Никулиным в США может начаться в январе 2019 года

Происшествия
27 июня, 4:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Адвокат гражданина РФ добавил, что окончательное решение по дате судебного заседания будет вынесено 3 июля

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© AP Photo/Brennan Linsley

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Суд над гражданином России Евгением Никулиным, который в марте был экстрадирован из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, может состояться в январе 2019 года, окончательно это станет ясным в июле. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

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Технические слушания по делу россиянина состоялись в федеральном суде Северного округа штата Калифорния в городе Сан-Франциско во вторник. По словам защитника, судья на них заявил о необходимости "или признавать вину, или идти на суд присяжных". "Клиент отказался признавать вину", - констатировал Бух.

Он отметил, что Никулин имеет возможность в последующие месяцы подать ряд петиций о снятии с него всех обвинений или некоторых из них.

Говоря о возможной дате суда, защитник отметил: "Мы предложили 29 января 2019 года. Это считается достаточно быстро, мы не хотели откладывать". Защите было предложено скоординировать данный вопрос с прокуратурой. Представители последней, по словам Буха, к данному варианту "отнеслись спокойно".

Как констатировал адвокат, судья "вынесет это решение 3 июля". "Если прокуратура не будет иметь претензий по датам, вот так оно и будет", - добавил он. Бух выразил сомнения в том, что со стороны прокуратуры последуют возражения.

Бух не исключил, что может иметь место сделка с правосудием. "Это возможно даже в середине суда присяжных", - констатировал он.

Дело Никулина

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3450 долларов, совершенной в 2009 году. 31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне.

В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

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