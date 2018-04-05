Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Чехии осудил высылку из Праги дипломатов РФ и выдачу россиянина в США

Международная панорама
5 апреля, 13:40 UTC+3 ПРАГА. 5 апреля. ПРАГА. 5, апреля. /ТАСС

Вацлав Клаус выразил мнение, что экстрадиция Евгения Никулина в США негативно отразится на отношениях Праги с Вашингтоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА. 5 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии в 2003-2013 годах Вацлав Клаус считает ошибкой действующих властей республики выдачу россиянина Евгения Никулина в США, а также высылку трех российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля. Об этом Клаус заявил в интервью, опубликованном в четверг газетой Mlada fronta Dnes.

Смотрите также

Белый дом выразил признательность Чехии за выдачу США россиянина Никулина

МИД: решение Чехии о выдаче США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества

Чехию покинули три российских дипломата

"В Чехии было принято политическое решение [выдать Никулина] и, по-моему, принято фатально плохо, - подчеркнул он. - Я принципиально не согласен с ним".

По мнению экс-президента, состоявшаяся в прошлую пятницу экстрадиция россиянина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу США, является "политической темой". Ссылки представителей чешского правительства на правые аспекты дела не оправданы, считает политик.

Выдача Никулина в США может, по мнению 76-летнего Клауса, негативно отразиться на отношениях Праги с Вашингтоном. Чехия, проведя экстрадицию, "вмешалась во внутренний американский конфликт" между президентом Дональдом Трампом и его оппонентами, уверен Клаус

Он считает высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля проявлением "ребячества". "Если Словакия, Словения, Австрия или Венгрия ничего такого не сделали, то я желал бы быть гражданином этих стран", - сказал он.

Бывший чешский лидер указал, что Великобритания не предоставила никаких доказательств российской причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Лондон потребовал, чтобы ему поверили на слово, что не может позволить себе ни одно другое государство, отметил Клаус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Чехия Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
2
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
3
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
4
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости