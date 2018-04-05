Экс-президент Чехии осудил высылку из Праги дипломатов РФ и выдачу россиянина в США

ПРАГА. 5 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии в 2003-2013 годах Вацлав Клаус считает ошибкой действующих властей республики выдачу россиянина Евгения Никулина в США, а также высылку трех российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля. Об этом Клаус заявил в интервью, опубликованном в четверг газетой Mlada fronta Dnes.

"В Чехии было принято политическое решение [выдать Никулина] и, по-моему, принято фатально плохо, - подчеркнул он. - Я принципиально не согласен с ним".

По мнению экс-президента, состоявшаяся в прошлую пятницу экстрадиция россиянина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу США, является "политической темой". Ссылки представителей чешского правительства на правые аспекты дела не оправданы, считает политик.

Выдача Никулина в США может, по мнению 76-летнего Клауса, негативно отразиться на отношениях Праги с Вашингтоном. Чехия, проведя экстрадицию, "вмешалась во внутренний американский конфликт" между президентом Дональдом Трампом и его оппонентами, уверен Клаус

Он считает высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля проявлением "ребячества". "Если Словакия, Словения, Австрия или Венгрия ничего такого не сделали, то я желал бы быть гражданином этих стран", - сказал он.

Бывший чешский лидер указал, что Великобритания не предоставила никаких доказательств российской причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Лондон потребовал, чтобы ему поверили на слово, что не может позволить себе ни одно другое государство, отметил Клаус.