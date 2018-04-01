Чехию покинули три российских дипломата

ПРАГА, 1 апреля. /ТАСС/. Два сотрудника посольства и работник торгового представительства РФ покинули Чехию после принятия правительством республики решения о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Праге Алексей Колмаков.

"Три российских дипломата - два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства покинули Чехию", - сказал он.

Дипломаты отправились в Россию вмести с семьями. Они вылетели разными рейсами из Праги.

23 европейские страны, а также Канада и Австралия решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек). НАТО сократила состав российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек, Словакия, Болгария и Люксембург отозвали своих послов для консультаций. Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила выдворением такого же числа британских).

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.