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Белый дом выразил признательность Чехии за выдачу США россиянина Никулина

Международная панорама
3 апреля, 4:47 дата обновления: 3 апреля, 5:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Власти США обвиняют его в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных

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Белый дом

Белый дом

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа выразила в понедельник признательность правительству Чехии за выдачу США российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"США признательны Чешской Республике за экстрадицию Евгения Александровича Никулина, который, как предполагается, проник в компьютеры, принадлежащие [социальной сети] LinkedIn, серверам Dropbox  и Formsping", - говорится в распространенном заявлении.

"Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года, - отметил Белый дом. - Привлечение преступников к ответственности - важный аспект обеспечения безотказной работы интернета и защиты наших основополагающих ценностей".

Власти США обвиняют Никулина в серии преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета 3450 долларов, совершенной в 2009 году.

31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.

Как подчеркнул в понедельник МИД РФ, Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина. "Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, - отметили в министерстве. - Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина".

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