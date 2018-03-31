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Посольство РФ примет меры для обеспечения прав экстрадированного в США Никулина

Политика
31 марта, 4:09 дата обновления: 31 марта, 4:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, марта. /ТАСС

В дипмиссии заявили о намерении вскоре связаться с Евгением Никулиным и его адвокатом

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ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в США намерено в ближайшее время связаться с экстрадированным из Чехии в США россиянином Евгением Никулиным, а также его адвокатом, и намерено принять все необходимые меры в целях обеспечения его законных прав. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении российской дипмиссии.

"В связи с экстрадицией из Чехии в США российского гражданина Евгения Никулина посольство России в Вашингтоне запросило подтверждение у Госдепа. В ответ от американских правоохранительных органов получено официальное уведомление. Дело рассматривается федеральным окружным судом Северного округа штата Калифорния", - проинформировали там.

"В ближайшее время свяжемся с Никулиным и его адвокатом. Предпримем необходимые меры в целях обеспечения его законных прав", - отмечается в документе.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Россиянин был задержан 5 октября 2016 года в Праге. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали представители ФБР.

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. В пятницу министерство юстиции Чехии официально подтвердило, что Никулин был выдан американской стороне.

В пятницу Никулин предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) и заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам. Как заявил ТАСС официальный представитель прокуратуры Северного округа штата Калифорния Авраам Симмонс, "планируется, что он опять предстанет перед судом в понедельник [2 апреля]". Ожидается, что в этот день состоятся предварительные слушания по делу россиянина.

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