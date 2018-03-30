Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Экстрадиция в США россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона, была осуществлена вразрез с традиционной юридической практикой. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу в Twitter пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

"Объяснение общественности нетрадиционного процесса [экстрадиции] Никулина является исключительно делом правительства [Чехии] и его представителей, - отметил он. - Они несут полную ответственность [за проведенную таким способом высылку]".

Администрация президента, как подчеркнул Овчачек, не имеет никакого отношения к осуществленному в пятницу процессу выдачи Никулина американцам.

Местные СМИ ранее сообщили, что президент Чехии Милош Земан дважды рекомендовал министру юстиции республики Роберту Пеликану, принявшему решение об экстрадиции, выдать Никулина России, а не США.

Реакция посольства РФ

Посольство РФ в Чехии не было поставлено в известность об экстрадиции соотечественника в США.

"Если подтвердится информация, что правительство Чехии действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела", - сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Алексей Колмаков.

Дело Никулина

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР.

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США. Этот вердикт Верховного суда защита обжаловала в Конституционном суде.

В середине марта 2018 года Городской суд Праги постановил, что Никулин не имеет права на гуманитарное убежище в Чехии.