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Земан считает, что россиянина Никулина в США могут завербовать американские спецслужбы

Международная панорама
6 апреля, 1:29 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 6, апреля. /ТАСС

Президент Чехии подчеркнул, что считает неверным решение чешского правительства выдать россиянина американской стороне, и отметил, что это решение было принято под сильным давлением Вашингтона

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Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 6 апреля. /ТАСС/. Гражданин России Евгений Никулин, которого Чехия неделю назад выдала Соединенным Штатам, не пробудет длительное время в тюрьме, а будет завербован американскими спецслужбами. С таким предположением выступил в четверг президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

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"Скажу вам, каков мой прогноз [развития ситуации вокруг Никулина]. Говорится, что [россиянин] получит там [в США] 30 лет заключения. Я так не думаю. Думаю, что американские спецслужбы его завербуют", - сказал глава государства.

Земан также подчеркнул, что считает неверным решение чешского правительства выдать россиянина американской стороне. Как он отметил, оно было принято под сильным давлением Вашингтона. По словам президента, в Прагу специально для решения вопроса об экстрадиции Никулина прибыл 10 дней назад спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Неужели один единственный хакер стоит того, чтобы за ним приезжал третий в ряду из самых могущественных политиков [США]? Сюда [в Прагу] из Америки прилетел реактивный самолет за одним пассажиром - за господином Никулиным, как будто он является какой-то кинозвездой", - отметил чешский лидер.

По версии Земана, интерес к Никулину в США мог возникнуть потому, что россиянин - "гениальный хакер, который открыл какой-то алгоритм, способный взломать любой цифровой файл". "Только это может объяснять такой очевидный интерес американцев к нему", - считает президент.

Дело Никулина

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году.

31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.

В МИД РФ заявили, что Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина. Там назвали принятое Прагой решение "политически мотивированным", "направленным на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества", и обещали предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина.

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