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В Липецкой области во время забора крови умер грудной ребенок

Происшествия
27 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Следственный комитет проводит проверку

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ребенок в возрасте шести месяцев умер в процедурном кабинете детской поликлиники города Ельца Липецкой области в момент забора крови на анализы, следователи начали проверку по факту смерти младенца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК по региону.

"Шестимесячный ребенок умер в момент забора крови в детской поликлинике города Ельца, начата доследственная проверка по факту смерти младенца", - сказали в пресс-службе.

25 июня женщина обратилась к участковому врачу-педиатру с жалобой на недомогание сына. Врач направила малыша на анализы, и на утро следующего дня мама с ребенком пришла на сдачу крови в процедурный кабинет детской поликлиники. "Ребенок умер во время процедуры забора крови - или в момент, [когда] вошла игла, или в начале забора крови. Причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут известны в среду вечером", - добавили в пресс-службе.

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