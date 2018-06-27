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Во Владимире автомобиль насмерть сбил 11-месячного ребенка, выползшего на проезжую часть

Происшествия
27 июня, 12:53 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, июня. /ТАСС

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, также решается вопрос о возбуждении дела по факту оставления ребенка в условиях, представляющих опасность для его жизни и здоровья

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ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Машина, за рулем которой была 40-летняя женщина, насмерть сбила 11-месячного младенца, выползшего на проезжую часть в коттеджном поселке "Ладога" во Владимире, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч.3 ст. 264 УК РФ)", - уточнили в ведомстве, добавив, что по собранным материалам решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ.

По данным УМВД по Владимирской области, ДТП произошло 26 июня около 13:55. По предварительной информации, мальчик 2017 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выполз с территории одного из участков на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля. От полученных травм ребенок скончался на месте. Для розыска автомобиля подозреваемой вводился план "Перехват", водитель задержана.

По данным СК РФ, 1 июля погибшему мальчику должен был исполниться один год. Следствие СК России инициировало передачу уголовного дела по ДТП в производство следователя Следственного комитета.

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