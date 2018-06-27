Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ректора СГТУ подозревают в растрате 125 тыс. рублей

Происшествия
27 июня, 13:49 дата обновления: 27 июня, 15:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 27, июня. /ТАСС

Фрунзенский районный суд города отстранил от должности Игоря Плеве

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве подозревается в растрате более 100 тыс. рублей, такие данные следуют из материалов дела, которые в среду огласили в ходе судебного заседания во Фрунзенском районном суде.

"По имеющимся сведениям, Плеве трудоустроил работника в архив СГТУ без фактического исполнения им обязанностей. При этом, документовед получал зарплату, в результате чего университету был причинен ущерб более 125 тыс. рублей", - сказал представитель следствия.

По данным суда, такие действия квалифицируются по статье в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Суд удовлетворил ходатайство УФСБ об отстранении от должности Игоря Плеве, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

"В суд поступил материал, УФСБ ходатайствовало об отстранении от должности Игоря Плеве. Суд принял решение данное ходатайство удовлетворить", - сказала Тудакова.

Судья в ходе заседания пояснила, что Плеве на период отстранения от должности будет выплачивать ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.

Адвокат Плеве уточнила, что защита планирует обжаловать решение суда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
7
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости