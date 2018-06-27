Ректора СГТУ подозревают в растрате 125 тыс. рублей

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве подозревается в растрате более 100 тыс. рублей, такие данные следуют из материалов дела, которые в среду огласили в ходе судебного заседания во Фрунзенском районном суде.

"По имеющимся сведениям, Плеве трудоустроил работника в архив СГТУ без фактического исполнения им обязанностей. При этом, документовед получал зарплату, в результате чего университету был причинен ущерб более 125 тыс. рублей", - сказал представитель следствия.

По данным суда, такие действия квалифицируются по статье в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Суд удовлетворил ходатайство УФСБ об отстранении от должности Игоря Плеве, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

"В суд поступил материал, УФСБ ходатайствовало об отстранении от должности Игоря Плеве. Суд принял решение данное ходатайство удовлетворить", - сказала Тудакова.

Судья в ходе заседания пояснила, что Плеве на период отстранения от должности будет выплачивать ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.

Адвокат Плеве уточнила, что защита планирует обжаловать решение суда.