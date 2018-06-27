Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство НИИ в Москве заподозрили в хищении 1 млн руб. по госконтракту с Минобороны РФ

Происшествия
27 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах сообщил, что контракт был заключен в мае 2015 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) в Москве подозревается в хищении 1 млн рублей при поставке систем контроля доступа по госконтракту Минобороны РФ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, контракт был заключен еще в мае 2015 года.

"Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников НИИ в сговоре с сотрудниками ЗАО "Ай-Теко" заключили договор на поставку сканера, дополнительного оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, инструктаж специалистов заказчика на сумму свыше 1 млн рублей, по которому компания "Ай-Теко" поставило иностранное оборудование вместо российского. При этом направленные средства на его оплату соучастники похитили, перечислив их различным контрагентам под видом финансово-хозяйственной деятельности", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, соучастники нарушили требования контракта о стоимости и месте производства поставляемого оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
7
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости