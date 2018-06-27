Руководство НИИ в Москве заподозрили в хищении 1 млн руб. по госконтракту с Минобороны РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) в Москве подозревается в хищении 1 млн рублей при поставке систем контроля доступа по госконтракту Минобороны РФ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, контракт был заключен еще в мае 2015 года.

"Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников НИИ в сговоре с сотрудниками ЗАО "Ай-Теко" заключили договор на поставку сканера, дополнительного оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, инструктаж специалистов заказчика на сумму свыше 1 млн рублей, по которому компания "Ай-Теко" поставило иностранное оборудование вместо российского. При этом направленные средства на его оплату соучастники похитили, перечислив их различным контрагентам под видом финансово-хозяйственной деятельности", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, соучастники нарушили требования контракта о стоимости и месте производства поставляемого оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").