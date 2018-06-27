Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение в Петропавловске-Камчатском после аварии на ТЭЦ восстановлено

Происшествия
27 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о масштабном отключении электроснабжения в нескольких микрорайонах города

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Подача электроэнергии в Петропавловске-Камчатском после аварии на ТЭЦ полностью восстановлена, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Камчатскэнерго".

"Оперативная бригада специалистов Камчатских ТЭЦ завершила работы по восстановлению работы котла на ТЭЦ-2. Ограничения в подаче электроэнергии сняты полностью", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о масштабном отключении электроснабжения в нескольких микрорайонах города. По информации из разных источников, под отключение попали от 30 тыс. (данные правительства региона) до 100 тыс. человек (информация ЕДДС).

По информации правительства Камчатки, в среду, в 17.00 (08.00 мск) на котле ТЭЦ возник свищ, который вызвал дефицит мощности, что и стало причиной отключения. На каскаде Толмачевских станций и на Камчатских ТЭЦ сразу было подключено дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности. В 19:00 (10:00 мск) было восстановлено электроснабжение большей части потребителей.

Население Петропавловска-Камчатского составляет около 180 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости