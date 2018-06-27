Электроснабжение в Петропавловске-Камчатском после аварии на ТЭЦ восстановлено

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Подача электроэнергии в Петропавловске-Камчатском после аварии на ТЭЦ полностью восстановлена, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Камчатскэнерго".

"Оперативная бригада специалистов Камчатских ТЭЦ завершила работы по восстановлению работы котла на ТЭЦ-2. Ограничения в подаче электроэнергии сняты полностью", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о масштабном отключении электроснабжения в нескольких микрорайонах города. По информации из разных источников, под отключение попали от 30 тыс. (данные правительства региона) до 100 тыс. человек (информация ЕДДС).

По информации правительства Камчатки, в среду, в 17.00 (08.00 мск) на котле ТЭЦ возник свищ, который вызвал дефицит мощности, что и стало причиной отключения. На каскаде Толмачевских станций и на Камчатских ТЭЦ сразу было подключено дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности. В 19:00 (10:00 мск) было восстановлено электроснабжение большей части потребителей.

Население Петропавловска-Камчатского составляет около 180 тыс. человек.