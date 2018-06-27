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Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн рублей за VIP-перелет Москва-Волгоград

Происшествия
27 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 15,6 млн рублей похищены в Москве у гражданина Саудовской Аравии под предлогом организации VIP-авиаперелета из Москвы в Волгоград для него и его друзей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столичную полицию обратился гражданин Саудовской Аравии и сообщил, что неизвестные люди похитили у него $120 тыс. долларов и €110 тыс., пообещав при этом организовать VIP-авиаперелеты по маршруту Москва - Волгоград для него и компании его друзей", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, деньги иностранец передал мошеннику в воскресенье вечером. "На Мытной улице иностранец передал деньги, но мошенник скрылся и не стал выполнять взятые на себя обязательства", - сказал источник.

Иностранцу причинен ущерб на сумму более 15,6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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